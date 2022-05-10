У Мінекономіки розповіли про вплив карантину вихідного дня

12:01 09 грудня Київ, Україна

Карантинні обмеження вихідного дня, які діяли протягом трьох тижнів, не змогли глобально вплинути на ВВП України.

Про це йдеться в огляді на сайті Мінекономіки.



Відзначається, що основний удар припав на малі і середні підприємства (МСП), не зачепивши при цьому фінансової системи, що дозволило уникнути фінансової дестабілізації і продовжувати безперебійну діяльність банківської сфери.

"З огляду на те, що частка МСП ЗЕД, діяльність яких підпадала під дію заборони і жорстких обмежень в загальному обсязі доданої вартості за витратами виробництва є незначною і становить лише 6,2% (в 2019 році), а також пристосованість окремих ЗЕД до нових умов ведення бізнесу (онлайн продажі, робота на доставлення, zoom конференції та переговори і ін.), за підсумками року падіння ВВП очікується в межах прогнозованих тенденцій - 4,8% -5,0% (р/р)", - йдеться в огляді.

При цьому окремим негативним фактором впливу до кінця року є спадна динаміка в сільському господарстві, зокрема, рослинництві, в умовах надзвичайно низького в порівнянні з торішнім рекордним обсягом врожаю зернових культур, а також овочів, фруктів і олійних культур (несприятливі умови перезимівлі озимих зернових культур і мінливість погодних умов в окремих регіонах в період вегетації і збору для інших культур).