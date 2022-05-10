У Мінекономіки розповіли про вплив карантину вихідного дня

Карантинні обмеження вихідного дня, які діяли протягом трьох тижнів, не змогли глобально вплинути на ВВП України.
Про це йдеться в огляді на сайті Мінекономіки.
Відзначається, що основний удар припав на малі і середні підприємства (МСП), не зачепивши при цьому фінансової системи, що дозволило уникнути фінансової дестабілізації і продовжувати безперебійну діяльність банківської сфери.
Відзначається, що основний удар припав на малі і середні підприємства (МСП), не зачепивши при цьому фінансової системи, що дозволило уникнути фінансової дестабілізації і продовжувати безперебійну діяльність банківської сфери.
При цьому окремим негативним фактором впливу до кінця року є спадна динаміка в сільському господарстві, зокрема, рослинництві, в умовах надзвичайно низького в порівнянні з торішнім рекордним обсягом врожаю зернових культур, а також овочів, фруктів і олійних культур (несприятливі умови перезимівлі озимих зернових культур і мінливість погодних умов в окремих регіонах в період вегетації і збору для інших культур).
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