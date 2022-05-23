У Мінекономіки розповіли про терміни постачання палива в Україну

Як повідомив сьогодні, 23 травня, перший заступник міністра економіки України Денис Кудін, в Україну найближчими днями розпочнуться постачання бензину з державного резерву Польщі, якими передбачалося покрити четверту частину споживання у травні.

За його словами, на відміну від дизельного палива, обсяги імпорту бензину в країну нині не покривають обсяги його споживання.

"І тут ми суттєво розраховуємо на допомогу наших європейських партнерів, зокрема, польського державного резерву, який нам пообіцяв дати приблизно четверту частину споживання у травні. Ми з дня на день чекаємо на це постачання", – зазначив Кудін.

Водночас, за його словами, обсяги імпорту дизельного палива до України на 20% перевищують обсяги його споживання.

"Цього достатньо для того, щоб покупець, вистоявши в черзі, зміг би залити собі в бак, хай і з обмеженнями, але 20 літрів, проте недостатньо для того, щоб забрати чергу", - сказав перший заступник міністра економіки.

На його думку, причиною збереження черг на заправках покупців дизпалива є його низькі запаси в операторів – 3-5 днів реалізації замість колишніх 15-20 днів.. При цьому окремі оператори взагалі працюють "з коліс".

Проте, як наголосив перший заступник міністра, у першій половині травня на нараді з європейськими партнерами щодо забезпечення України паливом було прийнято рішення, які дають Києву можливість дивитися в майбутнє з оптимізмом.

"Однак треба розуміти: війна триває, ворог системно знищує нашу інфраструктуру... Ворог руйнує залізницю, тому нам усім потрібно набратися терпіння та потроху перебудовувати своє споживання", - вважає за необхідне Кудін.

За інформацією Мінекономіки, російські агресори від початку війни зруйнували в Україні 27 нафтобаз.

Раніше повідомлялося, що влада Польщі передасть Україні 25 тисяч тонн бензину із власних запасів.

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