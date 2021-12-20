У Мінцифри розповіли, як отримати тисячу гривень за вакцинацію

06:48 10 грудень Київ, Україна

Кабінет Міністрів ухвалив постанову про ініційовану президентом Володимиром Зеленським програму виплати однієї тисячі гривень вакцинованим громадянам. З 13 грудня проєкт буде запущено у пілотній версії.

Про це повідомили у Мінцифрі.

Програма виплати коштів отримала назву е-підтримки. Взяти участь у ній на першому етапі можна лише за допомогою програми "Дія", проте вже в третьому кварталі наступного року додатково працюватиме й інша процедура, яку зараз розробляють.

Щоб отримати гроші, потрібно бути повнолітнім, пройти повний курс вакцинації та отримати відповідний сертифікат у "Дії". Заявку на виплату слід подати з 19 до 29 грудня. Для цього потрібно:
  • оновити програму "Дія";
  • відкрити розділ "Послуги";
  • натиснути кнопку "Підтримка".
Після цього користувачеві нададуть список банків, у яких можна відкрити віртуальну картку, куди і надійдуть кошти.

Витратити 1000 грн можна буде на театри, кіно, музеї, спортзали, концерти, книги та внутрішні перевезення. Кошти неможливо буде перевести на другу картку або перевести в готівку.
“Банки розпізнаватимуть категорію при оплаті карткою за допомогою МСС-кодів. Це код, який присвоюється торговій точці та характеризує напрямок бізнесу. При оплаті карткою е-підтримка він повинен співпадати з одним із кодів, зазначених у постанові. Якщо бізнес зареєстрований в іншій категорії, здійснити оплату не вдасться», – пояснюють у Мінцифрі.
Використовувати виплату можна протягом 4 місяців з моменту надходження.

В уряді закликали громадян не вестися на дії шахраїв, які пропонуватимуть витратити гроші в інших місцях або перевести в готівку гроші з картки. Кіберполіція, як стверджують, уважно відстежуватиме всі підозрілі ситуації та виплати.