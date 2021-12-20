У Мінцифри розповіли, як отримати тисячу гривень за вакцинацію

Кабінет Міністрів ухвалив постанову про ініційовану президентом Володимиром Зеленським програму виплати однієї тисячі гривень вакцинованим громадянам. З 13 грудня проєкт буде запущено у пілотній версії.
Про це повідомили у Мінцифрі.
Програма виплати коштів отримала назву е-підтримки. Взяти участь у ній на першому етапі можна лише за допомогою програми "Дія", проте вже в третьому кварталі наступного року додатково працюватиме й інша процедура, яку зараз розробляють.
Щоб отримати гроші, потрібно бути повнолітнім, пройти повний курс вакцинації та отримати відповідний сертифікат у "Дії". Заявку на виплату слід подати з 19 до 29 грудня. Для цього потрібно:
Про це повідомили у Мінцифрі.
Програма виплати коштів отримала назву е-підтримки. Взяти участь у ній на першому етапі можна лише за допомогою програми "Дія", проте вже в третьому кварталі наступного року додатково працюватиме й інша процедура, яку зараз розробляють.
Щоб отримати гроші, потрібно бути повнолітнім, пройти повний курс вакцинації та отримати відповідний сертифікат у "Дії". Заявку на виплату слід подати з 19 до 29 грудня. Для цього потрібно:
- оновити програму "Дія";
- відкрити розділ "Послуги";
- натиснути кнопку "Підтримка".
Після цього користувачеві нададуть список банків, у яких можна відкрити віртуальну картку, куди і надійдуть кошти.
Витратити 1000 грн можна буде на театри, кіно, музеї, спортзали, концерти, книги та внутрішні перевезення. Кошти неможливо буде перевести на другу картку або перевести в готівку.
Витратити 1000 грн можна буде на театри, кіно, музеї, спортзали, концерти, книги та внутрішні перевезення. Кошти неможливо буде перевести на другу картку або перевести в готівку.
Використовувати виплату можна протягом 4 місяців з моменту надходження.
В уряді закликали громадян не вестися на дії шахраїв, які пропонуватимуть витратити гроші в інших місцях або перевести в готівку гроші з картки. Кіберполіція, як стверджують, уважно відстежуватиме всі підозрілі ситуації та виплати.
В уряді закликали громадян не вестися на дії шахраїв, які пропонуватимуть витратити гроші в інших місцях або перевести в готівку гроші з картки. Кіберполіція, як стверджують, уважно відстежуватиме всі підозрілі ситуації та виплати.
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