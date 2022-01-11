У Мінцифри обіцяють швидкісний Інтернет у всіх українських школах

09:49 29 квітень Київ, Україна

Міністерство цифрової трансформації України анонсувало появу швидкісного Інтернету в школах і лікарнях до кінця 2021 року.

Про це заявив глава Мінцифри Михайло Федоров.

"У нас є 500 мільйонів гривень для того, щоб в цьому році підключити до Інтернету три тисячі сіл, шість тисяч об'єктів соціальної інфраструктури - школи і лікарні - до оптичного Інтернету і, таким чином, за наступні два роки ми покриємо оптичним Інтернетом до 95% території і домогосподарств", - сказав Федоров.

За його словами, паралельно триває робота над впровадженням мобільного Інтернету 4G по всій території України.