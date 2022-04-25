У Мінцифрі повідомили, які категорії працівників мають право на 8 тисяч COVID-допомоги

Для отримання COVID-допомоги в розмірі 8 000 грн необхідно мати одну з 6 категорій КВЕД і зареєструватися на порталі та в мобільному додатку "Дія".
Про це повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров на своїй сторінці в Фейсбук.
За його словами, допомогу отримають працівники або ФОП, якщо їхній роботодавець має одну з шести категорій Класифікації видів економічної діяльності:
47 - роздрібна торгівля (крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами);
55 - тимчасове розміщення;
56 - діяльність по забезпеченню стравами і напоями;
59.14 - демонстрація кінофільмів;
90 - діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг;
93 - діяльність у сфері спорту, організації відпочинку та розваг.
"Одна з 6 категорій КВЕД повинна бути заявлена першою в реєстраційних відомостях на 31.10.2020. Загальний обсяг за цим напрямком становитиме 10 млрд гривень", - зазначив Федоров.
Фінансова допомога буде надаватися одноразово.
"Програма підтримки з ініціативи президента України прийнята урядом і спрямована на розгляд до Верховної Ради", - додав віцепрем'єр.
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