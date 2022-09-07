У Мінцифрі відзвітували про виконану роботу за січень

13:11 15 лютого Київ, Україна

Протягом січня поточного року 543 українських міста і села вперше отримали доступ до 4G



Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Понад 7 млн українців з 11,8 тис. населених пунктів отримали 4G завдяки реалізації проєкту LTE900, що стартував в липні 2020 року. При цьому понад 2 млн українців в 5,6 тис. містах і селах отримали 4G вперше", - зазначив міністр.

Крім того, за січень 2021 мобільні оператори під’єднали до високошвидкісного мобільного інтернету 2 383 населених пункти. З них - в 543 містах і селах, де проживають близько 117,4 тис. українців, 4G з'явився вперше.



За словами Федорова, мета Мінцифри - забезпечити доступ до інтернету 95% українців.