У Мінцифрі відзвітували про виконану роботу за січень

Протягом січня поточного року 543 українських міста і села вперше отримали доступ до 4G.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Крім того, за січень 2021 мобільні оператори під’єднали до високошвидкісного мобільного інтернету 2 383 населених пункти. З них - в 543 містах і селах, де проживають близько 117,4 тис. українців, 4G з'явився вперше.
За словами Федорова, мета Мінцифри - забезпечити доступ до інтернету 95% українців.
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