У Мінагрополітики запевнили – дефіциту продуктів в Україні не буде. Посівна стартувала

07:31 13 квітня Київ, Україна

Дефіциту продуктів в Україні не буде.



Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький.



Навіть із зменшеною посівною площею суттєвих проблем у продовольстві не прогнозується.



Також лишається частина продовольства на експорт. Якщо до війни Україна була у п'ятірці лідерів на експорт, то зараз країна може потрапити щонайменше до десятки лідерів цього року, але за умови, що порти розблокують найближчим часом. Інакше експорт здійснюватиметься альтернативним транспортом, але позиції України на світовому ринку будуть слабшими.



Також у Кабміні зазначили, що у всіх областях України, крім Луганської, розпочалася посівна кампанія.



"На сьогоднішньому засіданні уряди ухвалили рішення про максимальне спрощення реєстрації сільгосптехніки. Робиться це для того, щоб посівна ніде не зупинялася і не затримувалася", – зазначив Денис Шмигаль.



За його словами, аграріям уже надали 3,5 млрд грн пільгового фінансування.