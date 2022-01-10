У МЗС розповіли про прибуття українців із Казахстану

В українському аеропорту ввечері 9 січня приземлився пасажирський літак із Казахстану, на борту якого перебували 33 українці.
Про це стало відомо після повідомлення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.
За словами чиновника, наступні два рейси, які мають повернути на батьківщину громадян України з Казахстану, заплановані на 13 та 16 січня 2022 року.
«Рейсовий літак з Нур-Султана з 33-ма українцями незабаром сяде в Києві. Наступні рейси з цього міста заплановані на 13 та 16 січня», - зазначається у повідомленні міністра.
Кулеба підкреслив, що Міністерство закордонних справ України зараз активно працює над тим, щоб до країни повернулися всі українці, які звернулися за допомогою, перебувають у центрі сумних подій, що відбуваються в Казахстані.
Українців доставили авіакомпанії МАУ та Air Astana, а сам літак, як уточнили у відомстві, приземлився о 20.42 в аеропорту Борисполя.
Слід також додати, що на сьогодні не всі громадяни України можуть вилетіти додому. Українське консульство надає підтримку тим, чиї рейси з Казахстану постійно скасовують. До речі, тільки в одному місті Алмати понад 100 людей очікують на можливість повернутися на батьківщину.
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