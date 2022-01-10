У МЗС розповіли про прибуття українців із Казахстану

08:15 10 січень Київ, Україна

В українському аеропорту ввечері 9 січня приземлився пасажирський літак із Казахстану , на борту якого перебували 33 українці.

Про це стало відомо після повідомлення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.



За словами чиновника, наступні два рейси, які мають повернути на батьківщину громадян України з Казахстану, заплановані на 13 та 16 січня 2022 року.



«Рейсовий літак з Нур-Султана з 33-ма українцями незабаром сяде в Києві. Наступні рейси з цього міста заплановані на 13 та 16 січня», - зазначається у повідомленні міністра.



Кулеба підкреслив, що Міністерство закордонних справ України зараз активно працює над тим, щоб до країни повернулися всі українці, які звернулися за допомогою, перебувають у центрі сумних подій, що відбуваються в Казахстані.



Українців доставили авіакомпанії МАУ та Air Astana, а сам літак, як уточнили у відомстві, приземлився о 20.42 в аеропорту Борисполя.



Слід також додати, що на сьогодні не всі громадяни України можуть вилетіти додому. Українське консульство надає підтримку тим, чиї рейси з Казахстану постійно скасовують. До речі, тільки в одному місті Алмати понад 100 людей очікують на можливість повернутися на батьківщину.