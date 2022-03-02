У МЗС розповіли про документи, необхідні для в'їзду до Туреччини з 4 червня

12:01 03 червень Київ, Україна

Міністерство закордонних справ України озвучило перелік необхідних документів для успішного перетину турецького кордону.

Про це розповів прессекретар МЗС Олег Ніколенко.



З п'ятниці 4 червня повертається вимога негативного ПЛР-тесту на COVID-19, який потрібно зробити не пізніше ніж за 72 години до приїзду; або експрес-тесту на визначення антигену SARS-CoV-2, зробленого не пізніше ніж за 48 годин до приїзду.



Альтернативно мандрівники можуть надати документ про повну вакцинацію від коронавірусу, проведену щонайменше за 14 днів до приїзду, або документ, що засвідчує, що людина перехворіла протягом останніх шести місяців.

"Турецькі прикордонники вимагатимуть тільки один із зазначених документів. Наші громадяни повинні самі вибрати, який з документів взяти з собою в подорож. Документ повинен бути англійською мовою", - уточнює Олег Ніколенко.

Транзитні пасажири, діти до шести років і члени екіпажів звільняються від цих зобов'язань.



Крім того, протягом 72 годин до перетину турецького кордону необхідно заповнити форму на сайті Міністерства охорони здоров'я Туреччини (register.health.gov.tr) і мати при собі документ, згенерований після її заповнення - в електронному або паперовому вигляді.



Для в'їзду необхідно мати також медичний страховий поліс на період перебування на території Туреччини.



Нагадаємо, днями стало відомо, що Туреччина після скасування вимоги ПЛР-тестів для України з 15 травня вже через два тижні повернула вимогу тесту. Спочатку називали дату 1 червня, згодом Посольство України в Туреччині уточнило, що вимоги почнуть застосовуватися з 4 червня.