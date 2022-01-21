У міжнародних аеропортах України пройде акція вшанування "кіборгів"

10:34 21 січень Київ, Україна

У Борисполі, а також інших міжнародних аеропортах України відбудеться акція вшанування захисників Донецького аеропорту, повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

“Пам'яті подвигу українських воїнів-«кіборгів», які самовіддано і мужньо захищали передовий форпост держави – Донецький аеропорт, 21 січня 2022 року на ДП Міжнародний аеропорт «Бориспіль» (термінал D) відбудеться акція вшанування героїв за участю Ансамблю пісні та танцю сил України та музикантів оркестру Почесної варти Окремого президентського полку імені гетьмана Богдана Хмельницького», – йдеться у повідомленні.

Під час заходу символічно пролунає сигнал "Шана" авторства Михайла Рябоконя та музичний твір "Мелодія" видатного українського композитора Мирослава Скорика.



Захід відбудеться з дотриманням встановлених протиепідемічних вимог та соціальної дистанції.



Також ця акція відбудеться у міжнародних аеропортах у шести обласних центрах – Дніпро, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Львів, Одеса, Харків.