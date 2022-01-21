У міжнародних аеропортах України пройде акція вшанування "кіборгів"

У Борисполі, а також інших міжнародних аеропортах України відбудеться акція вшанування захисників Донецького аеропорту, повідомляє пресслужба Міністерства оборони.
Під час заходу символічно пролунає сигнал "Шана" авторства Михайла Рябоконя та музичний твір "Мелодія" видатного українського композитора Мирослава Скорика.
Захід відбудеться з дотриманням встановлених протиепідемічних вимог та соціальної дистанції.
Також ця акція відбудеться у міжнародних аеропортах у шести обласних центрах – Дніпро, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Львів, Одеса, Харків.
Захід відбудеться з дотриманням встановлених протиепідемічних вимог та соціальної дистанції.
Також ця акція відбудеться у міжнародних аеропортах у шести обласних центрах – Дніпро, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Львів, Одеса, Харків.
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