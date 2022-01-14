У Міжнародному аеропорту "Бориспіль" дівчина влаштувала собі прогулянку крилом літака

16:21 01 вересень Київ, Україна

"Якщо не можна, але дуже хочеться, то можна", напевно, саме так подумала блондинка, відкривши аварійні двері та вийшовши на крило літака.

Невідомо, чим би це закінчилося, якби не екіпаж, який помітив дівчину на крилі літака.



Як вдалося дізнатися, жінка, яка самовільно відкрила аварійний вихід лайнера та вийшла на крило - це пасажир, яка з чоловіком і дітьми повернулася з відпочинку в Туреччині. Вона була твереза, але причини свого вчинку пояснити не змогла. Авіакомпанія, якій належить літак, занесла її в чорний список пасажирів.