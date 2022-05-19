У Мелітополі на потужностях місцевого провайдера розпочав роботу ростелеком

11:01 19 травня Київ, Україна

У Мелітополі на базі оператора "Воля" розпочав роботу рашистський "ростелеком", повідомляє місцеве видання "РІА-Мелітополь".

Проблеми з підключенням до інтернету мелітопольці мали з перших днів тимчасової окупації регіону. Причиною цього називали пошкодження внаслідок вибуху всіх транспортних магістральних каналів, що йшли на місто. Магістральний кабель проходив у Василівці залізничним мостом.



Для відновлення доступу вводили в експлуатацію резервні лінії, але їхні можливості були обмежені, зокрема, через живлення, тому працювали вони, поки вистачало заряду.



Вже у квітні провайдер Воля призупинив роботу та почав повертати абонентам гроші. Тоді ж мер Іван Федоров розповідав, що у планах росії - протягнути до Мелітополя лінію інтернету з окупованого Криму. Разом із підключенням городяни мали отримати всі заборони та блокування, що діють у російській мережі.



18 травня інтернет від Волі несподівано запрацював, однак у налаштуваннях з'явилася й назва нового провайдера – ростелеком.

“Якість інтернету відповідна – як повідомляють городяни, всі сторінки вантажаться довго і зв'язок постійно переривається. А ще "бонусом" до всіх незручностей іде контроль фсб та заборона популярних у світі соціальних мереж", - розповідають мелітопольські журналісти.

На початку травня монітори організації NetBlocks зафіксували часткове відновлення доступу до Інтернету в Херсоні, проте працював він також не через українську телекомунікаційну інфраструктуру, а через російську. Так, регіональний провайдер Skynet (Херсонтелеком) маршрутизувався через ростелеком та провайдера Міранда, який працює в окупованому Криму.



Згодом у Держспецзв'язку повідомляли, що окупанти шантажують і інших українських провайдерів Херсонської області, змушуючи підключатися до російських мереж.