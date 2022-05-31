У Мелітополі та Маріуполі окупанти почали приймати документи для отримання російського паспорта

11:18 31 травня Київ, Україна

Окупанти у Маріуполі (Донецька область) почали приймати документи для отримання російського паспорта, повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

За його словами, щоб отримати нове посвідчення особи, маріупольцям треба отримати довідку про реєстрацію в Донецьку та подати документи на паспорт у міграційну службу Новоазовська, який перебуває під контролем "ДНР".
"Враховуючи стан сполучення з Донецьком, це трохи проблематично. Поки що. Але можемо констатувати, що анексія Маріуполя росією перейшла на наступну стадію реалізації. Активну", - сказав Андрющенко.
В окупованому Мелітополі (Запорізька область) за 170 кілометрів від Маріуполя нова проросійська "адміністрація" відкрила філії Федеральної міграційної служби (ФМС) росії. 31 травня там розпочався прийом документів на друге громадянство – російське.

Нагадаємо, 25 травня глава країни-агресора путін підписав указ про спрощений порядок надання громадянства мешканцям Запорізької та Херсонської областей. США та Євросоюз засудили це рішення. У Держдепартаменті зазначили, що йдеться про «паспортизацію», депортацію та «фільтрацію» місцевих жителів.

Війська рф контролюють південну частину Запорізької області. Там і в повністю окупованій Херсонській області запроваджено «бівалютні зони», тобто можна розплачуватися і гривнями, і рублями.

У Києві вважають, що російські паспорти видають мешканцям захоплених територій України, щоб інтегрувати регіони у російське правове, політичне та економічне поле. Крім цього, власників російського громадянства можуть послати на війну з Україною.