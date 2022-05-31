У Мелітополі та Маріуполі окупанти почали приймати документи для отримання російського паспорта

11:18 31 травня Київ, Україна

Окупанти у Маріуполі (Донецька область) почали приймати документи для отримання російського паспорта, повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.



За його словами, щоб отримати нове посвідчення особи, маріупольцям треба отримати довідку про реєстрацію в Донецьку та подати документи на паспорт у міграційну службу Новоазовська, який перебуває під контролем "ДНР".

"Враховуючи стан сполучення з Донецьком, це трохи проблематично. Поки що. Але можемо констатувати, що анексія Маріуполя росією перейшла на наступну стадію реалізації. Активну", - сказав Андрющенко.

В окупованому Мелітополі (Запорізька область) за 170 кілометрів від Маріуполя нова проросійська "адміністрація" відкрила філії Федеральної міграційної служби (ФМС) росії. 31 травня там розпочався прийом документів на друге громадянство – російське.