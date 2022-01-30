У Мексиці активістки феміністського руху підпалили урядову будівлю

13:48 13 вересень Київ, Україна

У світі наростають протести феміністського руху на захист прав жінок. Так, за інформацією агентства Reuters, в Мексиці учасниці руху на захист жінок від насильства спробували підпалити будівлю комісії уряду з прав людини в центрі столиці.

Близько 25 жінок у масках виламали двері, увірвалися в будівлю та розклали багаття всередині. Потім вони залишили приміщення та закидали стіни коктейлями Молотова. Поліція заарештувала 13 учасниць протесту.

У Мехіко вже тиждень тривають протести з вимогою належного розслідування та розкриття загибелі жінок, які стали жертвами насильства. Аналогічні демонстрації пройшли в інших містах країни.

Як свідчить статистика правоохоронних органів, в січні-липні у Мексиці кількість вбивств жінок зросла на 5,4%.

Нагадаємо, що раніше в Мінську силовики побили учасниць жіночого маршу. На суботній протест вийшли близько тисячі дівчат і жінок. Частина з них були побиті або затримані невідомими у військовій формі та балаклавах.

Різниця в оплаті праці жінок і чоловіків скоротилася за час карантину.