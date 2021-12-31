У МАУ змінили розклад на осінь

З урахуванням карантину в деяких країнах, авіакомпанія МАУ змінила програму польотів на вересень, повідомила прес-служба МАУ в середу, 19 серпня.
Через продовження відповідних карантинних обмежень в МАУ у вересні змушені будуть скасувати рейси до Венеції (VCE), Стокгольм (ARN), Копенгаген (CPH), Гельсінкі (HEL), Неаполь (NAP), Цюріх (ZRH), Будапешт (BUD) , Тбілісі (TBS), Ларнаки (LCA), Франкфурт (FRA), Відень (VIE) і Варшаву (WAW).
Внутрішні рейси будуть здійснюватися за напрямками з Києва до Львова (LWO), Херсон (KHE) і Одесу (ODS).
З Києва до Львова з 3 вересня рейси будуть виконуватися по понеділках, четвергах і п'ятницях. План польотів заснований на припущенні про вільне переміщення пасажирів через кордони Європейського Союзу і Шенгенської зони з туристичною метою.
Через продовження відповідних карантинних обмежень в МАУ у вересні змушені будуть скасувати рейси до Венеції (VCE), Стокгольм (ARN), Копенгаген (CPH), Гельсінкі (HEL), Неаполь (NAP), Цюріх (ZRH), Будапешт (BUD) , Тбілісі (TBS), Ларнаки (LCA), Франкфурт (FRA), Відень (VIE) і Варшаву (WAW).
Внутрішні рейси будуть здійснюватися за напрямками з Києва до Львова (LWO), Херсон (KHE) і Одесу (ODS).
З Києва до Львова з 3 вересня рейси будуть виконуватися по понеділках, четвергах і п'ятницях. План польотів заснований на припущенні про вільне переміщення пасажирів через кордони Європейського Союзу і Шенгенської зони з туристичною метою.
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