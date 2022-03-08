У Маріуполі знову розпочнеться друга спроба евакуації мирного населення сьогодні з 12.00

11:07 06 березень Київ, Україна

Сьогодні, 6 березня, буде зроблено другу спробу евакуювати мирне населення з Маріуполя, в якому ведуться запеклі бої з російськими окупантами.



Режим тиші з російською стороною встановлено з 10.00 до 21.00.



Гуманітарний "зелений" коридор прокладено за маршрутом Маріуполь - Портовське - Мангуш (в об'їзд Нікольського) - Республіка - Розівка - Більмак - Пологи - Оріхів - Запоріжжя.



Евакуація населення проводитиметься із трьох точок муніципальними автобусами:

- СК "Іллічівець" (пр. Нахімова, 53);

– Драмтеатр (Театральна площа, 1);

- Кальміуська районна адміністрація (пр. Металургів, 193).



Пересуватися маршрутом коридору можна на особистому транспорті, рухаючись по колоні муніципального транспорту (виключно за автобусами). У голові колони буде забезпечено супровід Червоного Хреста. Прохання до всіх водіїв, що виїжджають з міста, максимально сприяти евакуації мирного населення – беріть із собою людей, заповнюйте транспорт максимально!



Відхилятися від маршруту гуманітарного коридору КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЕНО.