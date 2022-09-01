У Маріуполі росіяни анонсували відкриття 16 шкіл: у 4 із них голі стіни, а в одній – відсутній дах

11:05 30 серпня Київ, Україна

Напередодні 1 вересня у тимчасово окупованому Маріуполі росіяни анонсували відкриття 16 шкіл начебто після ремонту. Однак мінімум у чотирьох із них голі стіни, а в однієї навіть відсутній дах.



Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Правда, кількість шкіл не відповідає кількості об'єктів соціальної інфраструктури, озвученої главою Пушиліним. Він стверджує, що всього 16 об'єктів буде відремонтовано восени. А якщо вірити гауляйтеру Іващенку, то таких об'єктів щонайменше 40 (16 шкіл, 16 закладів середньої спеціальної освіти, три лікарні та якісь офіси). Отже, наочно картина "Забрехалися", - написав Андрющенко.

За його словами, школи №27, 38, 53 та 64 - на стадії "голі стіни". А даху немає у навчальному закладі №38.

“Але це не зупиняє окупантів від гучних анонсів. Звичайно, там вистачить цинізму загнати дітей до зруйнованих шкіл заради картинки пропаганди. Але реальність завжди інша”, – зазначив радник мера.

Станом на 30 серпня на Донеччині повністю зруйновано 26 та пошкоджено 257 шкіл.