У Маріуполі російські військові відкрили новий центр фільтрації городян

13:52 25 травня Киев, Украина

Новий пункт фільтрації був облаштований в будівлі маріупольського торгового центру "Метро", разом з пунктом фільтрації російські військові розмістили там свій штаб і пункт видачі "гуманітарної допомоги".
 
Про це розповів радник міського голови Петро Андрющенко.

Раніше Андрющенко розповідав і про розміщення у цьому районі імпровізованого моргу, куди городяни змушені нести тіла загиблих родичів, щоби поховати їх безоплатно. Заради цього людям доводиться вистоювати чергу і на камеру говорити, що смерть людини настала внаслідок дій українських військових.

Фільтрацію у новому пункті разом із російськими силовиками із фсб проводять так звані “державні волонтери”. Андрющенко опублікував ролик, знятий, мабуть, одним із таких.
“Так “Метро” виглядає зсередини – пункт прийому біженців. Тут проходять огляди осіб, тут же вони отримують першу ідентифікацію, аж до дактилоскопії. Тут же вони відповідають на запитання щодо причетності до військових формувань України. Якщо це підтверджується, то йдуть на фільтрацію і з ними проходять подальші слідчі дії”, – розповідає хлопець на відео.