У Маріуполі російські військові відкрили новий центр фільтрації городян

13:52 25 травня Киев, Украина

Новий пункт фільтрації був облаштований в будівлі маріупольського торгового центру "Метро", разом з пунктом фільтрації російські військові розмістили там свій штаб і пункт видачі "гуманітарної допомоги".

Про це розповів радник міського голови Петро Андрющенко.



Раніше Андрющенко розповідав і про розміщення у цьому районі імпровізованого моргу, куди городяни змушені нести тіла загиблих родичів, щоби поховати їх безоплатно. Заради цього людям доводиться вистоювати чергу і на камеру говорити, що смерть людини настала внаслідок дій українських військових.



Фільтрацію у новому пункті разом із російськими силовиками із фсб проводять так звані “державні волонтери”. Андрющенко опублікував ролик, знятий, мабуть, одним із таких.