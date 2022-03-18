У Маріуполі пройшла церемонія відкриття льодової арени

Володимир Зеленський взяв участь в урочистій церемонії відкриття нової льодової арени в Маріуполі.
Про це повідомляється на сайті Офісу президента.
Глава держави наголосив на важливості будівництва таких сучасних і комфортних спортивних об'єктів саме на Донбасі.
Арена розташована на площі близько 3500 кв.м. В її інфраструктуру входять оглядовий майданчик на другому поверсі, спортзал і фудкорт.
Льодове поле має розміри 28 на 58 метрів, що відповідає європейським стандартам і вимогам для проведення чемпіонату України з хокею.
Довідка: за правилами Міжнародної федерації хокею на льоду (ІІХФ) максимальний розмір майданчика - 61 х 37 метрів, мінімальний допустимий - 56 х 26 метрів; в офіційних змаганнях під егідою Міжнародної федерації хокею допускаються розміри 60 м в довжину і 29 м в ширину. Правила НХЛ вказують розмір майданчика в 200 х 85 футів, тобто 60,96 х 25,90 метрів.
На базі Mariupol Ice Center заснували муніципальний хокейний клуб, який буде грати в українській хокейній лізі, і відкрили дві дитячо-юнацькі школи з фігурного катання та хокею, в яких можуть займатися до 500 дітей.
Поки Mariupol Ice Center вміщує лише 220 глядачів, але в майбутньому планується збільшити кількість місць до 1000.
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