У Маріуполі пройшла церемонія відкриття льодової арени

11:58 23 жовтня Київ, Україна

Володимир Зеленський взяв участь в урочистій церемонії відкриття нової льодової арени в Маріуполі.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

Глава держави наголосив на важливості будівництва таких сучасних і комфортних спортивних об'єктів саме на Донбасі.

"Це велика перемога для Маріуполя, для жителів цього чудового міста, для всієї України і для Донбасу в цілому, тому що він для нас, для кожного з вас, єдиний. І це велика перемога також для тимчасово окупованих територій Донбасу - щоб вони бачили, що тут є життя, тут будується Україна", - сказав президент.

Арена розташована на площі близько 3500 кв.м. В її інфраструктуру входять оглядовий майданчик на другому поверсі, спортзал і фудкорт.

Льодове поле має розміри 28 на 58 метрів, що відповідає європейським стандартам і вимогам для проведення чемпіонату України з хокею.



Довідка: за правилами Міжнародної федерації хокею на льоду (ІІХФ) максимальний розмір майданчика - 61 х 37 метрів, мінімальний допустимий - 56 х 26 метрів; в офіційних змаганнях під егідою Міжнародної федерації хокею допускаються розміри 60 м в довжину і 29 м в ширину. Правила НХЛ вказують розмір майданчика в 200 х 85 футів, тобто 60,96 х 25,90 метрів.



На базі Mariupol Ice Center заснували муніципальний хокейний клуб, який буде грати в українській хокейній лізі, і відкрили дві дитячо-юнацькі школи з фігурного катання та хокею, в яких можуть займатися до 500 дітей.



Поки Mariupol Ice Center вміщує лише 220 глядачів, але в майбутньому планується збільшити кількість місць до 1000.