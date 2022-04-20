У Маріуполі загинула 91-річна Ванда Об'єдкова, яка пережила німецьку окупацію

Державний музей Аушвіц-Біркенау, присвячений пам'яті жертв Голокосту, повідомив, що у Маріуполі загинула 91-річна Ванда Об'єдкова. Там вона 70 років тому врятувалася від німецької окупації.
Вмираючи у підвалі Маріуполя, Ванда Семенівна Об'єдкова, яка пережила Голокост, хотіла знати лише одне: «Чому це відбувається?»
Хвора та виснажена протягом останніх двох тижнів свого життя, 91-річна жінка не могла навіть підвестися. Вона померла 4 квітня, не мирно від старості у своєму ліжку, а ставши жертвою страшної війни 21-го століття, що охопила її рідне місто.
Хвора та виснажена протягом останніх двох тижнів свого життя, 91-річна жінка не могла навіть підвестися. Вона померла 4 квітня, не мирно від старості у своєму ліжку, а ставши жертвою страшної війни 21-го століття, що охопила її рідне місто.
Директор Маріупольського Хабад-Любавич рабин Мендель Коен сказав, що все місто перетворилося на цвинтар. Об'єдкова та її сім'я тривалий час були активними членами єврейської громади Маріуполя.
24 лютого росія вторглася в Україну і, як заявляє російська влада, розпочала «спецоперацію з денацифікації». 21 березня у Харкові під російським обстрілом загинув Борис Романченко, колишній в'язень німецьких концтаборів Бухенвальд та Дора-Міттельбау. За словами його онуки, Борис Романченко жив у багатоповерховому будинку, в який влучила куля. Він активно агітував за збереження пам'яті про злочини нацизму та був віцепрезидентом Міжнародного комітету Бухенвальд-Дора.
Після цього виконавчий віцепрезидент міжнародного комітету Аушвіц Крістоф Хойбнер зробив заяву, в якій різко засудив дії президента росії володимира путіна. Меморіальний комплекс Бухенвальд відмовився пускати на квітневі пам'ятні заходи офіційних представників із росії та білорусі.
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