У Маріуполі загинула 91-річна Ванда Об'єдкова, яка пережила німецьку окупацію

16:43 20 квітня Київ, Україна

Державний музей Аушвіц-Біркенау, присвячений пам'яті жертв Голокосту, повідомив, що у Маріуполі загинула 91-річна Ванда Об'єдкова. Там вона 70 років тому врятувалася від німецької окупації.

«Ванда Семенівна Об'єдкова народилася у Маріуполі 8 грудня 1930 року, у віці 10 років пережила німецьку окупацію, ховаючись у підвалі у Маріуполі. У віці 91 року вона померла у підвалі в тому самому місті, ховаючись від російських військ», — пише музей на своїй сторінці у Twitter.

Вмираючи у підвалі Маріуполя, Ванда Семенівна Об'єдкова, яка пережила Голокост, хотіла знати лише одне: «Чому це відбувається?»



Хвора та виснажена протягом останніх двох тижнів свого життя, 91-річна жінка не могла навіть підвестися. Вона померла 4 квітня, не мирно від старості у своєму ліжку, а ставши жертвою страшної війни 21-го століття, що охопила її рідне місто.

Директор Маріупольського Хабад-Любавич рабин Мендель Коен сказав, що все місто перетворилося на цвинтар. Об'єдкова та її сім'я тривалий час були активними членами єврейської громади Маріуполя.

"Ванда Семенівна пережила неймовірні жахіття. Вона була доброю, радісною жінкою, особливою людиною, яка назавжди залишиться в наших серцях", - розповів Мендель Коен.

24 лютого росія вторглася в Україну і, як заявляє російська влада, розпочала «спецоперацію з денацифікації». 21 березня у Харкові під російським обстрілом загинув Борис Романченко, колишній в'язень німецьких концтаборів Бухенвальд та Дора-Міттельбау. За словами його онуки, Борис Романченко жив у багатоповерховому будинку, в який влучила куля. Він активно агітував за збереження пам'яті про злочини нацизму та був віцепрезидентом Міжнародного комітету Бухенвальд-Дора.



Після цього виконавчий віцепрезидент міжнародного комітету Аушвіц Крістоф Хойбнер зробив заяву, в якій різко засудив дії президента росії володимира путіна. Меморіальний комплекс Бухенвальд відмовився пускати на квітневі пам'ятні заходи офіційних представників із росії та білорусі.