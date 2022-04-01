У Маріуполі підрахували витрати на відновлення міста

Міська влада Маріуполя оцінила збитки зруйнованої інфраструктури, завдані російськими військами. Про це повідомив мер міста Вадим Бойченко.
За його словами, на відновлення місту потрібно 10 мільярдів доларів.
"Зараз ми працюємо у тісній взаємодії з урядом та Донецькою військово-цивільною адміністрацією, щоб після війни домогтися від Росії не лише репарації на повне відновлення нашого улюбленого Маріуполя, а й великих виплат усім маріупольцям за заподіяні страждання та збитки", - сказав Бойченко.
Також, за його словами, кожен злочин, вбивство та руйнування, заподіяний агресором, має бути зафіксовано та передано до міжнародного суду.
"Військові злочинці мають покарати", - додав мер.
За його словами, на відновлення місту потрібно 10 мільярдів доларів.
"Зараз ми працюємо у тісній взаємодії з урядом та Донецькою військово-цивільною адміністрацією, щоб після війни домогтися від Росії не лише репарації на повне відновлення нашого улюбленого Маріуполя, а й великих виплат усім маріупольцям за заподіяні страждання та збитки", - сказав Бойченко.
Також, за його словами, кожен злочин, вбивство та руйнування, заподіяний агресором, має бути зафіксовано та передано до міжнародного суду.
"Військові злочинці мають покарати", - додав мер.
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