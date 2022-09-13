У Маріуполі першокласників змушують вчити гімн росії

11:17 13 вересня Київ, Україна

У маріупольських школах вчителі розповідають першокласникам, що вони “частина росії” і що українці – “вигадана нацистами нація”.



Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Промивання мозку дітям стартувало. Першокласникам розповідають вчителі, що вони частина росії. Домашнє завдання – вивчити гімн росії”, – розповів він.

Андрющенко звернув увагу на російські підручники, видані дітям, де сказано, що "українців у росії не існує".