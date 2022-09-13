У Маріуполі першокласників змушують вчити гімн росії
11:17 13 вересня Київ, Україна
У маріупольських школах вчителі розповідають першокласникам, що вони “частина росії” і що українці – “вигадана нацистами нація”.
Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Маріуполь. Промивання мозку дітям стартувало. Першокласникам розповідають вчителі, що вони частина росії. Домашнє завдання – вивчити гімн росії”, – розповів він.
Андрющенко звернув увагу на російські підручники, видані дітям, де сказано, що "українців у росії не існує".
“Особливо талановиті колаборанти вже розповідають першокласникам, що українці – вигадана нацистами нація. Тому, коли йдеться про 15 років ув'язнення за зраду вчителям, це цілком адекватне покарання за покалічені дитячі душі", – наголосив радник мера.
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