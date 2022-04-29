У Маріуполі окупанти видають дітям свідоцтва про народження самопроголошеної "ДНР"

19:50 29 квітня Київ, Україна

Рашисти видають новонародженим маріупольцям свідоцтва про народження невизнаної псевдодержавної освіти "ДНР".

Про це повідомила уповноважена Верховна Рада з прав людини Людмила Денісова.



23 квітня у Маріуполі окупанти видали таке свідчення новонародженому хлопчику, мати якого не змогла евакуюватись на безпечну територію України.



Денисова зазначила, що фактично видачею цього «папірця» дитину позбавили будь-якого громадянства.



Такі дії РФ порушують права дітей, закріплені Конвенцією ООН про права дитини, зокрема статтю 8, що передбачає право дитини на збереження індивідуальності, включаючи громадянство, ім'я та сімейні зв'язки.

«Закликаю громадян України у тимчасово окупованому Маріуполі не наражатися на ганебний вплив російської пропаганди та захистити право своїх дітей на збереження індивідуальності та українського громадянства», - заявила омбудсмен.

Також вона звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ до України з огляду на ці факти порушень.