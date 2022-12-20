У Маріуполі налічується понад 11 тис. дітей шкільного віку

14:00 20 грудня Київ, Україна

За методикою розрахунку, у тимчасово окупованому Маріуполі залишилося від 10 до 15 тисяч дітей шкільного віку.



Про це повідомив радник нинішнього мера міста Петро Про це повідомив радник нинішнього мера міста Петро Андрющенко , посилаючись на дані окупаційного відділу освіти.

«Ми оцінили від 10 до 15 тисяч за методикою розрахунку. Але завдяки доступу до документів «відділу освіти» окупантів, які отримав Маріупольський опір, ми маємо точні дані.



На сьогодні у Маріуполі налічується 11 022 дитини шкільного віку" - підсумував Андрющенко.

Вказана кількість дітей відповідає оцінним даним чинної місцевої влади щодо загальної чисельності населення Маріуполя, яке станом на 1 грудня 2022 року залишалося у захопленому росіянами українському місті, додає радник мера.



Однак окупаційна «влада» у запиті на фінансування наступного року оперувала вдвічі більшою кількістю маріупольців — 250 тисяч осіб. За словами Андрющенка, це було зроблено заради прибутку.

«Це розмір апетитів гауляйтерів до «покласти гроші в кишеню». Проте вкотре ми бачимо, скільки окупанти брехали заради пропаганди", - сказав чиновник.





У той самий час дані про заповнення шкіл у Маріуполі допомогли зрозуміти тенденцію переселення городян до міста. За словами Андрющенка, деякі райони міста перетворилися на «чорні плями війни».

"Легко побачити тенденції у переселенні людей на основі заповнюваності шкіл. Не дивно, але найщільніший населений пункт на сході в Лівобережному районі та ЖМР17-23 у Центральному районі. Решта - чорні плями війни", - сказав радник мера.

Також, за словами Андрющенка, який оперує даними місцевої «влади», росіяни під час окупації «прогнали» понад 2,8 тис. дітей через так звані «табори перевиховання», прикриваючись туристичними цілями.

«За весь період окупації 2804 або (за даними окупантів) 28 відсотків від усіх (хоча напрочуд ці цифри не корелюють з даними дітей у школах на 282 дитини, але це вже так — математика та окупанти не дуже товаришують один з одним)», — повідомляє Андрющенко.

Варто зазначити, що нині у тимчасово окупованому Маріуполі склалася критична ситуація, зокрема, через відсутність опалення. Від цього страждають і дорослі, і діти, які на заняттях змушені сидіти в куртках та головних уборах, щоб хоч якось розігрітися, доки вчителі-співробітники імітують навчальний процес та ведуть «Бесіди про вагу».



Крім фізичного дискомфорту, школярі зазнають і психологічного тиску, адже, за даними міськради, дітей щодня обшукують у навчальних закладах. Співробітники також проводять «хвилини співу гімну російської федерації» у школах.