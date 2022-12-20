У Маріуполі налічується понад 11 тис. дітей шкільного віку

За методикою розрахунку, у тимчасово окупованому Маріуполі залишилося від 10 до 15 тисяч дітей шкільного віку.
Про це повідомив радник нинішнього мера міста Петро Андрющенко, посилаючись на дані окупаційного відділу освіти.
Вказана кількість дітей відповідає оцінним даним чинної місцевої влади щодо загальної чисельності населення Маріуполя, яке станом на 1 грудня 2022 року залишалося у захопленому росіянами українському місті, додає радник мера.
Однак окупаційна «влада» у запиті на фінансування наступного року оперувала вдвічі більшою кількістю маріупольців — 250 тисяч осіб. За словами Андрющенка, це було зроблено заради прибутку.
Однак окупаційна «влада» у запиті на фінансування наступного року оперувала вдвічі більшою кількістю маріупольців — 250 тисяч осіб. За словами Андрющенка, це було зроблено заради прибутку.
У той самий час дані про заповнення шкіл у Маріуполі допомогли зрозуміти тенденцію переселення городян до міста. За словами Андрющенка, деякі райони міста перетворилися на «чорні плями війни».
Також, за словами Андрющенка, який оперує даними місцевої «влади», росіяни під час окупації «прогнали» понад 2,8 тис. дітей через так звані «табори перевиховання», прикриваючись туристичними цілями.
Варто зазначити, що нині у тимчасово окупованому Маріуполі склалася критична ситуація, зокрема, через відсутність опалення. Від цього страждають і дорослі, і діти, які на заняттях змушені сидіти в куртках та головних уборах, щоб хоч якось розігрітися, доки вчителі-співробітники імітують навчальний процес та ведуть «Бесіди про вагу».
Крім фізичного дискомфорту, школярі зазнають і психологічного тиску, адже, за даними міськради, дітей щодня обшукують у навчальних закладах. Співробітники також проводять «хвилини співу гімну російської федерації» у школах.
Крім фізичного дискомфорту, школярі зазнають і психологічного тиску, адже, за даними міськради, дітей щодня обшукують у навчальних закладах. Співробітники також проводять «хвилини співу гімну російської федерації» у школах.
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