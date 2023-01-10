У Маріуполі почали примусово видавати паспорти росії

В окупованому російською федерацією Маріуполі розпочали глобальну примусову паспортизацію населення.
Про це 10 січня повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.
Він уточнив, що з 1 січня обов'язковим стає отримання російських паспортів для всіх учителів, медиків, поліціянтів та держслужбовців.
Про це 10 січня повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.
Він уточнив, що з 1 січня обов'язковим стає отримання російських паспортів для всіх учителів, медиків, поліціянтів та держслужбовців.
Крім того, за інформацією Андрющенка, судді, адвокати, юристи мають пройти акредитацію ДНР до першого березня. Відповідного "закону" немає, але усно їх про це попередили, наголосив він.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі