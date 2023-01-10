У Маріуполі почали примусово видавати паспорти росії

В окупованому російською федерацією Маріуполі розпочали глобальну примусову паспортизацію населення.



Про це 10 січня повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.



Він уточнив, що з 1 січня обов'язковим стає отримання російських паспортів для всіх учителів, медиків, поліціянтів та держслужбовців.

"З першого березня неможливо буде займатись підприємницькою діяльністю на території Маріуполя без російського паспорта", - додав радник.



Крім того, за інформацією Андрющенка, судді, адвокати, юристи мають пройти акредитацію ДНР до першого березня. Відповідного "закону" немає, але усно їх про це попередили, наголосив він.