У Маріуполі розпочалася евакуація мирних жителів

11:48 02 травня Київ, Україна

2 травня розпочалася евакуація мешканців Маріуполя, повідомив радник міського голови Петро Андрющенко. За його інформацією, автобуси вирушили з Маріуполя та мають підібрати людей у селищі Мангуш та у Бердянську. Дозволено також приєднуватися до колони своїм транспортом.

"Сподіваємося, що тисячі наших маріупольців, які застрягли по дорозі з Маріуполя до Запоріжжя (їх не пропускали окупанти), сьогодні ввечері чи завтра вранці потраплять до Запоріжжя", – сказав Андрющенко.

Він також підтвердив, що вночі російські військові знову обстрілювали завод "Азовсталь" . Вранці обстріли стихли. Андрющенко пов'язує припинення обстрілу саме з евакуацією.

Як повідомила 1 травня віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, гуманітарна операція в Маріуполі триватиме доти, доки не буде «досягнуто цілей».



Напередодні з території заводу «Азовсталь» вдалося евакуювати понад сто жінок, дітей та людей похилого віку.



Маріуполь був оточений російськими військами ще у перші кілька діб широкомасштабного вторгнення росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже другий місяць. Наразі продовжуються спроби вивести з міста цивільних та поранених військових.