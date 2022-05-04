У Маріуполі розпочалася евакуація мирних жителів

2 травня розпочалася евакуація мешканців Маріуполя, повідомив радник міського голови Петро Андрющенко. За його інформацією, автобуси вирушили з Маріуполя та мають підібрати людей у селищі Мангуш та у Бердянську. Дозволено також приєднуватися до колони своїм транспортом.
Він також підтвердив, що вночі російські військові знову обстрілювали завод "Азовсталь". Вранці обстріли стихли. Андрющенко пов'язує припинення обстрілу саме з евакуацією.
Як повідомила 1 травня віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, гуманітарна операція в Маріуполі триватиме доти, доки не буде «досягнуто цілей».
Напередодні з території заводу «Азовсталь» вдалося евакуювати понад сто жінок, дітей та людей похилого віку.
Маріуполь був оточений російськими військами ще у перші кілька діб широкомасштабного вторгнення росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже другий місяць. Наразі продовжуються спроби вивести з міста цивільних та поранених військових.
Напередодні з території заводу «Азовсталь» вдалося евакуювати понад сто жінок, дітей та людей похилого віку.
Маріуполь був оточений російськими військами ще у перші кілька діб широкомасштабного вторгнення росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже другий місяць. Наразі продовжуються спроби вивести з міста цивільних та поранених військових.
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