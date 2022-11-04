У Мар'їнці успішно пройшла евакуація всіх мирних жителів - Нацполіція

07:57 04 листопада Київ, Україна

На Донеччині у місті Мар'їнка вдалося провести евакуацію всіх мешканців.



Про це у четвер, 3 листопада, повідомили у прес-службі Нацполіції України.



Зазначається, що евакуацію вдалося провести завдяки підрозділу «Білий ангел».



За даними поліції, у місті не залишилося жодної вцілілої будівлі.



Натомість у сусідній Красногорівці ще залишаються 800 мешканців. Її також щоденно обстрілюють російські окупанти.



Поліція поділилася відео роботи підрозділу Білий янгол, який допомагає проводити евакуацію людей з-під обстрілу. Під час одного з рейсів до Красногорівки правоохоронці евакуювали тяжкохвору жінку з підозрою на інсульт. Також вдалося вивезти пораненого чоловіка та літню мешканку, яка вирішила виїхати у безпечний регіон.