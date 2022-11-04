У Мар'їнці успішно пройшла евакуація всіх мирних жителів - Нацполіція

На Донеччині у місті Мар'їнка вдалося провести евакуацію всіх мешканців.
Про це у четвер, 3 листопада, повідомили у прес-службі Нацполіції України.
Зазначається, що евакуацію вдалося провести завдяки підрозділу «Білий ангел».
За даними поліції, у місті не залишилося жодної вцілілої будівлі.
Натомість у сусідній Красногорівці ще залишаються 800 мешканців. Її також щоденно обстрілюють російські окупанти.
Поліція поділилася відео роботи підрозділу Білий янгол, який допомагає проводити евакуацію людей з-під обстрілу. Під час одного з рейсів до Красногорівки правоохоронці евакуювали тяжкохвору жінку з підозрою на інсульт. Також вдалося вивезти пораненого чоловіка та літню мешканку, яка вирішила виїхати у безпечний регіон.
Про це у четвер, 3 листопада, повідомили у прес-службі Нацполіції України.
Зазначається, що евакуацію вдалося провести завдяки підрозділу «Білий ангел».
За даними поліції, у місті не залишилося жодної вцілілої будівлі.
Натомість у сусідній Красногорівці ще залишаються 800 мешканців. Її також щоденно обстрілюють російські окупанти.
Поліція поділилася відео роботи підрозділу Білий янгол, який допомагає проводити евакуацію людей з-під обстрілу. Під час одного з рейсів до Красногорівки правоохоронці евакуювали тяжкохвору жінку з підозрою на інсульт. Також вдалося вивезти пораненого чоловіка та літню мешканку, яка вирішила виїхати у безпечний регіон.
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