У Мар'їнці успішно пройшла евакуація всіх мирних жителів - Нацполіція

07:57 04 листопада Київ, Україна

На Донеччині у місті Мар'їнка вдалося провести евакуацію всіх мешканців.

Про це у четвер, 3 листопада, повідомили у прес-службі Нацполіції України.

Зазначається, що евакуацію вдалося провести завдяки підрозділу «Білий ангел».

За даними поліції, у місті не залишилося жодної вцілілої будівлі.

Натомість у сусідній Красногорівці ще залишаються 800 мешканців. Її також щоденно обстрілюють російські окупанти.

Поліція поділилася відео роботи підрозділу Білий янгол, який допомагає проводити евакуацію людей з-під обстрілу. Під час одного з рейсів до Красногорівки правоохоронці евакуювали тяжкохвору жінку з підозрою на інсульт. Також вдалося вивезти пораненого чоловіка та літню мешканку, яка вирішила виїхати у безпечний регіон.