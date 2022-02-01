У Маріїнському палаці запустили відразу два аудіогіди - українською та англійською мовами

Завдяки аудіогіду українською та англійською мовами, історія Маріїнського палацу стане ще доступнішою як для українських, так і для іноземних гостей.
Про це написала дружина президента Олена Зеленська в Фейсбуці.
Про це написала дружина президента Олена Зеленська в Фейсбуці.
Олена Зеленська розповіла, що в рамках проєкту культурної дипломатії вже відкрито 16 україномовних аудіогідів за кордоном, і сьогодні вперше почала роботу англомовна версія в Україні.
Олена Зеленська нагадала, що палац - пам'ятка світового рівня, його історія налічує більше ніж 200 років, в стінах палацу відбувалися урочисті прийоми і зустрічі з іноземними гостями.
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