У Маріїнському палаці запустили відразу два аудіогіди - українською та англійською мовами

14:09 12 травень Київ, Україна

Завдяки аудіогіду українською та англійською мовами, історія Маріїнського палацу стане ще доступнішою як для українських, так і для іноземних гостей.



Про це написала дружина президента Олена Зеленська в Фейсбуці.

"Аудіогід в Маріїнському палаці! Запуск відразу двома мовами - українською та англійською", - зазначила перша леді.

Олена Зеленська розповіла, що в рамках проєкту культурної дипломатії вже відкрито 16 україномовних аудіогідів за кордоном, і сьогодні вперше почала роботу англомовна версія в Україні.

"Маріїнський палац - особливе місце для мене. В минулому році у вересні я заснувала день безкоштовних екскурсій для школярів. За цей час було проведено 83 екскурсії, понад 1200 дітей ближче познайомилися з історією та цікавими фактами про Маріїнський палац", - наголосила дружина президента.

Олена Зеленська нагадала, що палац - пам'ятка світового рівня, його історія налічує більше ніж 200 років, в стінах палацу відбувалися урочисті прийоми і зустрічі з іноземними гостями.