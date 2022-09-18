На Луганщині не вдасться провести опалювальний сезон - Гайдай

11:10 18 вересня Київ, Україна

Навіть після звільнення Луганської області увімкнути опалення в регіоні не вдасться. Про це у суботу, 17 вересня, заявив губернатор Сергій Гайдай.

"Опалювальний сезон цієї зими в Луганській області не вдасться провести, особливо в тих містах, де протягом більш ніж чотирьох місяців будинки страждали від обстрілів. Російські війська знищили там практично всю інфраструктуру", – пояснив він.

За словами голови ОВА, навіть у разі відновлення теплових котлів відремонтувати систему теплопостачання, розгорнуту містами, до зими неможливо.

У зв'язку з цим мешканців Луганщини проситимуть після деокупації не повертатися надовго до своїх населених пунктів.

Зрештою, Гайдай нагадав населенню, що ще можна виїхати із захоплених земель – через Запорізьку область чи через Росію та країни Балтії.

Як повідомлялося раніше, лінія фронту зрушила до адміністративних кордонів Луганської області.