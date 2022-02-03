У Луцьку запровадять жорсткий контроль у маршрутках

1 лютого під час наради у міській раді директор департаменту економічної політики Борис Смаль розповів, що у громадському транспорті Луцька у березні запрацює система контролю.
За словами директора Департаменту економічної політики Бориса Смаля, наразі триває регуляторна процедура щодо впровадження системи контролю у транспорті. Її завершать у лютому.
Наприкінці лютого на виконкомі ухвалять відповідне рішення та на основі конкурсу визначать структуру, яка проводитиме перевірки.
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