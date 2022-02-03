У Луцьку запровадять жорсткий контроль у маршрутках

10:43 01 лютий Київ, Україна

1 лютого під час наради у міській раді директор департаменту економічної політики Борис Смаль розповів, що у громадському транспорті Луцька у березні запрацює система контролю.



За словами директора Департаменту економічної політики Бориса Смаля, наразі триває регуляторна процедура щодо впровадження системи контролю у транспорті. Її завершать у лютому.



Наприкінці лютого на виконкомі ухвалять відповідне рішення та на основі конкурсу визначать структуру, яка проводитиме перевірки.