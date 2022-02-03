У Луцьку запровадять жорсткий контроль у маршрутках

10:43 01 лютий Київ, Україна

1 лютого під час наради у міській раді директор департаменту економічної політики Борис Смаль розповів, що у громадському транспорті Луцька у березні запрацює система контролю.

За словами директора Департаменту економічної політики Бориса Смаля, наразі триває регуляторна процедура щодо впровадження системи контролю у транспорті. Її завершать у лютому.

Наприкінці лютого на виконкомі ухвалять відповідне рішення та на основі конкурсу визначать структуру, яка проводитиме перевірки.
«Можливо, це буде приватна структура. Це буде щоденний контроль, який здійснюється мобільною групою. Сподіваюся, вже у березні це діятиме», – зауважив Борис Смаль.