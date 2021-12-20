У Луцьку відбувся брифінг за результатами наради щодо забезпечення національних інтересів України

«Все, що стосується білоруських громадян – до них не буде застосовано жодних перешкод. Ми готові їх пропускати та взаємодіяти. Наразі йдеться про ті 16 тисяч населення, які знаходяться на території Білорусії», - сказав О. Данилов.

Олексій Данилов , секретар Ради національної безпеки і оборони України, на брифінгу за результатами міжвідомчої наради розповів, що на першій нараді були присутні голова Міноборони України, представники всіх силових структур, а також були присутні голови п'яти обласних адміністрацій, чиї території прилягають до кордонів. На ній обговорювалися питання дій України та відповіді на випадок загострення ситуації на кордоні.

У Луцьку відбулася міжвідомча нарада за дорученням президента України Володимира Зеленського, яка торкнулася питань стану прикордонних зон з Білорусією та національної безпеки України за участю голів іноземних дипломатичних місій в Україні.

Друга нарада стосувалася безпосередньо конкретних дій. На неї були запрошені представники посольств Литви та Польщі. На нараді було показано матеріали з відеозаписами, що відбувається на цих територіях. Там склалася складна ситуація.

Тому в ході наради було ухвалено рішення контролювати ситуацію на кордоні спільними зусиллями. Щодо захисту територіальної цінності України буде залучено органи місцевого самоврядування, військові підрозділи та силову структуру. На прикордонній території проходитиме спільна робота.

Іван Баканов, голова Служби безпеки України, на брифінгу зазначив, що у разі ускладнення ситуації кожен діятиме в рамках своєї компетенції. Баканов підкреслив, що ні наркотиків, ні зброї з боку України ніхто не постачає. Це неправдива інформація. Держава не піде на такі заходи, щоби згодом стався неконтрольований конфлікт. Також глава Служби безпеки України сказав, що на сьогодні переміщення біженців не було зафіксовано.

Олексій Резніков, міністр оборони України додав, що Росія з Україною зараз ведуть гібридну війну, яка розпочалася з 2014 року. І ситуація, яка зараз спостерігається на території кордонів із Білорусією, – це саме елемент гібридної війни проти країн розвиненого заходу і в тому числі України. І ця ініціація походить від російської сторони. Тому в Україні розроблено всеосяжний та всебічний план щодо вирішення ситуації на прикордонних територіях України.

Резніков попередив, що на громадян України, які живуть на прикордонній території з Білорусією, за сприяння незаконному переміщенню мігрантів на територію України - чекає відповідальність у рамках порушення національної безпеки України.