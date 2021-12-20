У Луцьку презентували фільм про УПА та війну на Донбасі

14:45 03 грудень Київ, Україна





Сюжет кінострічки постійно змінюється – події відбуваються під час Другої світової війни, коли УПА боролася за незалежну Україну, то на Донбасі, де вже сучасне покоління українців захищає кордони України від сепаратистів та російських найманців.



Автор ідеї фільму – журналіст та доброволець Михайло Ухман. Саме він вирішив об'єднати у стрічці боротьбу УПА та українських військових проти російських загарбників.



В основу фільму покладено історію Анни Абрамчук, колишньої зв'язкової командира УПА-Північ Клима Савура, якій зараз 93 роки. У стрічці використали схожий прийом із фільмом «Інтерстеллар», коли між сюжетними перипетіями свої історії розповідають свідки подій, єдина відмінність – у «Шляху поколінь» ці події справді були. Фільм «Шлях поколінь», у якому показано боротьбу УПА та сучасної України проти московських загарбників, було презентовано у Луцьку.Сюжет кінострічки постійно змінюється – події відбуваються під час Другої світової війни, коли УПА боролася за незалежну Україну, то на Донбасі, де вже сучасне покоління українців захищає кордони України від сепаратистів та російських найманців.Автор ідеї фільму – журналіст та доброволець Михайло Ухман. Саме він вирішив об'єднати у стрічці боротьбу УПА та українських військових проти російських загарбників.В основу фільму покладено історію Анни Абрамчук, колишньої зв'язкової командира УПА-Північ Клима Савура, якій зараз 93 роки. У стрічці використали схожий прийом із фільмом «Інтерстеллар», коли між сюжетними перипетіями свої історії розповідають свідки подій, єдина відмінність – у «Шляху поколінь» ці події справді були.

Анна розповіла у фільмі, що вона виконувала завдання для повстанців, а невдовзі сусідка здала її НКВСникам, після чого її катували, ґвалтували та відправили до Сибіру.



Перед показом фільму Михайло Ухман зазначив: «В українців така історія, що постійно у фільмах показують, що нас б'ють, і ми плачемо. У цьому фільмі та у фільмах, які у нас є у розробці, ми показуємо, що є чим пишатися. Більшість цієї гордості – люди, які жили на Волині, бо вони дали нам можливість жити та творити кіно».



Головний герой фільму – Назар. Людина живе звичайним життям, вважаючи, що війна на сході її не стосується. Все змінюється відтоді, як уві сні

до нього приходить воїн УПА. Після цього чоловік вирішує, що не хоче, щоб його майбутня дитина була рабом, і йде воювати.

У стрічці вдало поєднані сюжетні лінії, де показані часи УПА та сучасний Донбас, а також розповіді колишнього бійця та зв'язкової УПА.



Одним із героїв, які найбільше сподобалися лучанам, став командир сучасних захисників України з позивним Халк, якого так прозвали через міцну статуру.



Михайло Ухман розповів, що назва фільму говорить сама за себе.

«У фільмі показаний зв'язок із минулим століттям. "Шлях поколінь" – це боротьба за життя, назва говорить все про фільм. Зйомки проходили протягом півтора року на Волині, Івано-Франківській області, Донбасі та у Києві. В українських реаліях такі фільми знімати дуже тяжко, бо, на жаль, вони не фінансуються. Коли йдеться про УПА...», – наголосив Михайло Ухман.

Після показу стрічки слово надали і зв'язковій Анні Абрамчук, яка побажала, щоб присутні дожили до її років, але на той час, щоб «зникли всі Путіни».