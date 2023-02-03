У Литві зібрали понад 5 мільйонів євро на ППО для України

12:18 03 лютого Київ, Україна

Один із благодійників Литовської кампанії збору коштів на радари ППО для України запустив "щасливу годину", за яку вдалося зібрати понад мільйон євро.



Про це повідомив координатор збору Андрюс Тапінас.



Литовська ІТ-компанія Tesonet пообіцяла подвоїти внески людей, які скинуть гроші протягом однієї години з 8 до 9 ранку. У результаті Тапінас повідомив, що за цей час люди надіслали 1006000 євро, які, відповідно, будуть подвоєні до 2012000 євро.



Керівництво компанії у зв'язку з цим вже пожартувало, що з таким ажіотажем фірмі "доведеться заробляти більше".



Вранці Андрюс Тапінас писав, що на рахунку кампанії збору – понад 3 млн євро із запланованих п'яти. Тепер на лічильнику – вже 5,3 млн.