У Литві офіційно працевлаштувалися понад 25 тисяч українців

10:43 14 червня Київ, Україна

Служба зайнятості Литви заявила, що зараз у країні за трудовими договорами працює 25 600 українців. За півтора року вони заповнили вакансії професій, де відчувався високий брак працівників.

Про це повідомляє видання Delfie.



За словами фахівців, вирішити проблему нестачі кадрів допомагає інтеграція українців у ринок праці.

"Це амортизує потребу у робочій силі, особливо у сфері послуг, харчування, виробництва, будівництва, гуртової та роздрібної торгівлі", - сказала радниця відділу організації реалізації заходів литовської служби зайнятості Бригітта Блавашчюнене.

За її словами, прискорити інтеграцію українців у литовський ринок праці допомагають заходи з працевлаштування – за такого працевлаштування роботодавцю компенсується заробітна плата.