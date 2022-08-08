В Крыму зафиксировано 13 новых случаев заражения Коронавирусом

13:49 16 травня Київ, Україна

За добу на території окупованого Криму зареєстрували 13 осіб з позитивними тестами на COVID-19, 8 з них виявлені при проведенні повторних перевірках в осередках зараження

За інформацією так званого "російського глави Криму" Сергія Аксьонова, вісім випадків виявлено при проведенні протиепідемічних заходів і лабораторного скринінгу в раніше зареєстрованих осередках.



За його словами, двоє хворих прибутку з Санкт-Петербурга і Красноярська, виявлені при зверненні за медичною допомогою з симптомами респіраторної вірусної інфекції.



Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму окупаційна адміністрація "офіційно" підтвердила 245 випадків захворювання на COVID-19 в АР Крим та 132 випадки - в Севастополі. Протягом тижня кількість інфікованих півострові збільшилася на 38%.