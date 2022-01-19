У Криму руйнується православна пам'ятка українців - Свято-Володимирський кафедральний собор

14:14 18 січень Київ, Україна

На території окупованого Криму, у Херсонесі через відсутність своєчасних ремонтних робіт, руйнується та стає небезпечним для парафіян Свято-Володимирський кафедральний собор.

Про це повідомляє Кримська служба новин.



Починаючи з 2018 року, віряни зверталися до окупаційної влади Криму з проханням про реконструкцію будівлі, однак за три роки ремонт не відбувся, а стан собору й надалі продовжував погіршуватися.

«Передусім, йдеться про необхідність провести ремонт покрівлі – дах тече як решето – і фасадні роботи. Але головне – усунути основну причину неприємностей, що руйнує будинок як зовні, так і зсередини: забезпечити нормальну роботу всіх інженерних систем», – розповів представник фонду «Моя історія» Олександр Галкін.

З початку окупації Криму Росією ремонтних робіт у кафедральному соборі не проводилося. Нині у соборі не працює жодна з інженерних систем – опалення, вентиляція, електропостачання, система безпеки, підсвічування фасаду.



Останні серйозні роботи на об'єкті проводилися понад 20 років тому.



Зазначимо, Свято-Володимирський кафедральний собор було закладено у 1861 році в одному з місць хрещення київського князя Володимира у 987 році. У роки Другої світової війни собор було пошкоджено під час бойових дій, а у 2000-х роках було відновлено.