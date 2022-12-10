У Криму очікуються масові обшуки, попередив Центр нацопору

09:37 10 грудня Київ, Україна

Російські окупанти мають намір провести вибіркові перевірки квартир мешканців півострова, їх підвалів, гаражів, а також комп'ютерів та телефонів. Таким чином спецслужби Росії розраховують виявити тих, хто нібито співпрацює з ЗСУ.Про це у п'ятницю, 9 грудня, повідомляє Центр національного спротиву в Telegram.

"Такі заходи пов'язані і з отриманими Кремлем даними закритого соціологічного дослідження щодо суспільно-політичної ситуації на півострові. Зокрема, навіть ті жителі, які раніше підтримували широкомасштабне вторгнення росії до України - апатичні до підтримки Москви. Це стосується і тих росіян, хто був переселений у Крим протягом восьми років окупації", - пояснюють у Центрі.

Також у ЦНС дали низку практичних порад, які допоможуть "пройти перевірку":

як правильно почистити телефон, щоб окупанти не відновили файли;

безпека в інтернеті, як не залишати інформаційний слід;

як безпечно проводити збори підпілля;

поведінка під час затримання.

Центр закликав мешканців окупованих територій вже зараз подбати про легендування, перевірку гаджетів та "чистоту" в будинках.

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Нагадаємо, російські загарбники посилили репресії проти працівників Запорізької атомної електростанції.