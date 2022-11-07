У Криму нарощує сили громадянський опір Жовта стрічка
16:18 07 листопада Київ, Україна
У тимчасово окупованому Криму посилює громадянський опір.
Про це повідомляють активісти руху Жовта стрічка.
"Керч, Севастополь, Сімферополь продовжують чинити опір окупації. Активісти руху Жовта стрічка активно розповсюджують проукраїнські листівки, ми нагадуємо рашистам, що Крим – це Україна, що рашистському режиму залишилося недовго!” – йдеться у повідомленні.
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