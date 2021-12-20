У Кривому Розі стартував щорічний "Ярмарок екскурсій"

15:28 06 квітень Київ, Україна

Криворіжців і гостей міста на щорічному заході "Ярмарок екскурсій" чекають екскурсії в різних локаціях, від індустріальних до історичних.



Про це повідомляє krivbass.city.

«Ярмарок екскурсій» - традиційний туристичний захід, який влаштовують в Кривому Розі щорічно. Цього року формат ярмарки змінили, але не змінили одного - безліч екскурсій по місту. Протягом квітня всі охочі городяни можуть відвідати екскурсії в різних локаціях, від індустріальних до історичних, від екскурсії в бібліотеку до екскурсій до музею», - йдеться в повідомленні.

За анонсами подорожей по Кривому Рогу можна стежити на Фейсбук-сторінці «Кривий Ріг туристичний» . Тут публікують інформацію про відкриття реєстрації і набір на екскурсії в рамках ярмарку.

Зараз для реєстрації відкриті такі подорожі:

«Вічне місто» 11 квітня;

«Читаємо вулиці, як книги від бібліотеки на Поштовій» 17 квітня;

«Екскурсія в 3D-відеогалереї Криворізького історико-краєзнавчого музею» 17 квітня;

Лекція «Цікаві пам'ятники історичної частини міста» в експозиції виставки «Пам'ятки Криворіжжя на полотнах художників» 22 квітня.

Організатор місяця екскурсій - Інститут розвитку міста Кривого Рогу. Перші подорожі в рамках ярмарку вже відбулися, але в квітні, запевняють організатори, заплановано чимало відкриттів.



Крім того, учасникам ярмарку екскурсій нагадали, що під час заходів усі повинні дотримуватися карантинних норм, використання масок індивідуального захисту - обов'язкове.