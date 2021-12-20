У Кривому Розі стартував щорічний "Ярмарок екскурсій"

Криворіжців і гостей міста на щорічному заході "Ярмарок екскурсій" чекають екскурсії в різних локаціях, від індустріальних до історичних.
Про це повідомляє krivbass.city.
За анонсами подорожей по Кривому Рогу можна стежити на Фейсбук-сторінці «Кривий Ріг туристичний». Тут публікують інформацію про відкриття реєстрації і набір на екскурсії в рамках ярмарку.
Зараз для реєстрації відкриті такі подорожі:
- «Вічне місто» 11 квітня;
- «Читаємо вулиці, як книги від бібліотеки на Поштовій» 17 квітня;
- «Екскурсія в 3D-відеогалереї Криворізького історико-краєзнавчого музею» 17 квітня;
- Лекція «Цікаві пам'ятники історичної частини міста» в експозиції виставки «Пам'ятки Криворіжжя на полотнах художників» 22 квітня.
Організатор місяця екскурсій - Інститут розвитку міста Кривого Рогу. Перші подорожі в рамках ярмарку вже відбулися, але в квітні, запевняють організатори, заплановано чимало відкриттів.
Крім того, учасникам ярмарку екскурсій нагадали, що під час заходів усі повинні дотримуватися карантинних норм, використання масок індивідуального захисту - обов'язкове.
Крім того, учасникам ярмарку екскурсій нагадали, що під час заходів усі повинні дотримуватися карантинних норм, використання масок індивідуального захисту - обов'язкове.
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