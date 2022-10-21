У Кривому Розі примусово відключили від електропостачання 70 комерційних об'єктів

У Кривому Розі примусово було відключено від електропостачання 70 об'єктів.
Про це повідомив голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул у Facebook у п'ятницю, 21 жовтня.
За його словами, вчора з 17:00 до ночі 19 зведених бригад, які включали представників правоохоронних органів, патрулювали вулиці Кривого Рогу у всіх районах.
Про це повідомив голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул у Facebook у п'ятницю, 21 жовтня.
За його словами, вчора з 17:00 до ночі 19 зведених бригад, які включали представників правоохоронних органів, патрулювали вулиці Кривого Рогу у всіх районах.
Вілкул додав, що бригади працюватимуть, допоки діятиме режим суворої економії електроенергії.
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