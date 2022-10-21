У Кривому Розі примусово відключили від електропостачання 70 комерційних об'єктів

12:43 21 жовтня Київ, Україна

У Кривому Розі примусово було відключено від електропостачання 70 об'єктів.



Про це повідомив голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул у Facebook у п'ятницю, 21 жовтня.



За його словами, вчора з 17:00 до ночі 19 зведених бригад, які включали представників правоохоронних органів, патрулювали вулиці Кривого Рогу у всіх районах.

"Незважаючи на приписи відключити зовнішню рекламу та ілюмінацію на всіх об'єктах бізнесу, знайшлися ті, хто вирішив, що наша спільна справа щодо утримання "енергетичного фронту" їх не стосується. Розмова була короткою, а в основному навіть без розмов бригади примусово відключили від електропостачання 70 комерційних об'єктів», – написав він.



Вілкул додав, що бригади працюватимуть, допоки діятиме режим суворої економії електроенергії.