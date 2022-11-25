У Кривому Розі зупинили весь електротранспорт

18:35 25 листопада Київ, Україна

У Кривому Розі повністю зупиняють рух електротранспорту з метою економії електроенергії.



Про це повідомив голова міської військової адміністрації Олександр Вілкул.



За його словами, прийшло розпорядження від Укренерго відключити всі підстанції тролейбуса, трамвая та швидкісного трамвая для того, щоб не відключати котельні та насосні.



Як зазначив Вілкул, у місті продовжать роботу маршрутки, кількість автобусів на центральних маршрутах буде також збільшена, але не набагато.