У Кривому Розі медики вийшли на акцію протесту

10:36 14 грудень Київ, Україна

Медперсонал двох міських лікарень Кривого Рогу організував акцію протесту через невиплату заробітних плат за два місяці. Також ніхто з лікарів 8 та 16 медустанов не отримав обіцяні урядом ковідні надбавки.



У Кривому Розі триває мітинг медиків, які нарікають на невиплату державою їм зарплати за жовтень та листопад 2021 року. Також їм не нараховані надбавки за лікування пацієнтів із коронавірусом та премії, у тому числі й виплати на оздоровлення.



За заявою медичних працівників, останній раз вони отримали 65% окладу за вересень 2021 року, а за наступні два місяці жодних нарахувань не проводилося.



Виконавець обов'язків головного лікаря пообіцяв врегулювати цю ситуацію, що виникла через об'єднання двох міських лікарень. За його словами, через процес об'єднання на рівні НСЗУ склалося так, що зросла заборгованість із заробітних плат медперсоналу на суму в 12 мільйонів гривень, призначених для 1139 працівників.



Він додав, що до кінця тижня всі медичні працівники двох лікарень отримають зарплати, у тому числі призначені їм ковідні надбавки.