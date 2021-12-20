У кістках динозавра виявлені сліди онкологічного захворювання

17:20 04 серпень Київ, Україна

Дослідження, проведені вченими, показали, що жили 77 мільйонів років тому динозаври могли хворіти онкологічними захворюваннями.



Медики повідомляють, що у доісторичної тварини могла бути остеосаркома.



Кость, аналіз якої провели дослідники, знайшли три десятки років тому в канадській провінції Альберта. Центрозавр (Centrosaurus apertus - рогате, розміром з бика травоїдна тварина) на цій території жив приблизно 76-77 мільйонів років тому.



Спочатку вчені вважали деформацію на кістки результатом загоєння травми. Однак пізніше, коли кістка була відправлена в музей, на неї звернув увагу професор Університету Торонто Девід Еванс. Він зібрав команду медиків, які з'ясували, що стало причиною смерті доісторичної істоти.



Вчені роблять висновок, що центрозавра погубила злоякісна остеосаркома. На відміну від безлічі інших онкологічних хвороб, вона вражає не м'які тканини, а кістки, що і дозволяє її слідах зберігатися краще за інших: нагадаємо, раніше остеосаркому знаходили і у далеких предків людей.



Було проведено навіть комп'ютерне моделювання поширення пухлини по кістки, яка до кінця розрослася, за словами професора Еванса, до розмірів великого яблука.



