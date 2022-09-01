У Коломиї відкриють офіс ООН, який допомагатиме переселенцям

17:39 03 серпня Київ, Україна





Про це повідомила перша заступниця голови Коломийської РДА Любов Михайлишин.



Нещодавно ООН відкрила у Коломиї склад, куди поставлятиметься різноманітна гуманітарна допомога: від продуктових наборів та гігієни до побутової техніки для допомоги ВПО, які знайшли притулок у цих чотирьох районах. Також планується створення комфортних умов у місцях компактного проживання.



Згодом відкриється офіс ООН у Коломиї для швидшої та продуктивнішої взаємодії з органами місцевого самоврядування для задоволення потреб переселенців та надання предметної та своєчасної допомоги. У Коломиї на Прикарпатті працюватиме офіс ООН , який займатиметься допомогою переселенцям. Там уже є діючий склад, куди надходитиме гуманітарна допомога для ВПО.Про це повідомила перша заступниця голови Коломийської РДА Любов Михайлишин.Нещодавно ООН відкрила у Коломиї склад, куди поставлятиметься різноманітна гуманітарна допомога: від продуктових наборів та гігієни до побутової техніки для допомоги ВПО, які знайшли притулок у цих чотирьох районах. Також планується створення комфортних умов у місцях компактного проживання.Згодом відкриється офіс ООН у Коломиї для швидшої та продуктивнішої взаємодії з органами місцевого самоврядування для задоволення потреб переселенців та надання предметної та своєчасної допомоги.

"Агентство ООН розпочинає роботу на території Коломиї в частині розміщення офісу та складу, через який здійснюватиметься забезпечення побутовою технікою місць компактного проживання, у тому числі й фінансування ремонтних робіт у приміщеннях для поселення ВПО", - зазначила Михайлишин.

Вона зазначила, що досі волонтери Агентства ООН з міграції працювали у напрямку надання фінансової допомоги переселенцям. Тепер представники ООН тісно співпрацюють із місцевою владою Коломийщини, щоб вивчити потреби ВПО та підготувати шелтери до зими.