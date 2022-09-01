У Коломиї відкриють офіс ООН, який допомагатиме переселенцям

У Коломиї на Прикарпатті працюватиме офіс ООН, який займатиметься допомогою переселенцям. Там уже є діючий склад, куди надходитиме гуманітарна допомога для ВПО.
Про це повідомила перша заступниця голови Коломийської РДА Любов Михайлишин.
Нещодавно ООН відкрила у Коломиї склад, куди поставлятиметься різноманітна гуманітарна допомога: від продуктових наборів та гігієни до побутової техніки для допомоги ВПО, які знайшли притулок у цих чотирьох районах. Також планується створення комфортних умов у місцях компактного проживання.
Згодом відкриється офіс ООН у Коломиї для швидшої та продуктивнішої взаємодії з органами місцевого самоврядування для задоволення потреб переселенців та надання предметної та своєчасної допомоги.
Про це повідомила перша заступниця голови Коломийської РДА Любов Михайлишин.
Нещодавно ООН відкрила у Коломиї склад, куди поставлятиметься різноманітна гуманітарна допомога: від продуктових наборів та гігієни до побутової техніки для допомоги ВПО, які знайшли притулок у цих чотирьох районах. Також планується створення комфортних умов у місцях компактного проживання.
Згодом відкриється офіс ООН у Коломиї для швидшої та продуктивнішої взаємодії з органами місцевого самоврядування для задоволення потреб переселенців та надання предметної та своєчасної допомоги.
Вона зазначила, що досі волонтери Агентства ООН з міграції працювали у напрямку надання фінансової допомоги переселенцям. Тепер представники ООН тісно співпрацюють із місцевою владою Коломийщини, щоб вивчити потреби ВПО та підготувати шелтери до зими.
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