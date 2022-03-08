У Коблеві пройде мультифестиваль «Koblevo Freedom Fest»

У Миколаївській області вперше пройде Koblevo Freedom Fest, гостей заходу чекає насичена програма, багато музики і розваг.
Про це повідомляють організатори фестивалю.
У програмі заходу - відкриті чемпіонати Півдня України по workout і фрірану (паркуру), кубок «Пляжний черлідінг Коблево 2021», кубок Чорного моря по кайтбордінгу, мотошоу, де 50 кращих спортсменів України вперше змагатимуться на пляжній трасі з перешкодами.
Крім того, творчі колективи з усієї України покажуть свої таланти в різних напрямках мистецтва. Це і повітряна гімнастика, і вокальне і театральне мистецтво, і сучасна хореографія, і bally dance.
Фестиваль проводиться під патронатом голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма.
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