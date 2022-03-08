У Коблеві пройде мультифестиваль «Koblevo Freedom Fest»

06:48 09 червень Київ, Україна

У Миколаївській області вперше пройде Koblevo Freedom Fest, гостей заходу чекає насичена програма, багато музики і розваг.
 
Про це повідомляють організатори фестивалю.

У програмі заходу - відкриті чемпіонати Півдня України по workout і фрірану (паркуру), кубок «Пляжний черлідінг Коблево 2021», кубок Чорного моря по кайтбордінгу, мотошоу, де 50 кращих спортсменів України вперше змагатимуться на пляжній трасі з перешкодами.

Крім того, творчі колективи з усієї України покажуть свої таланти в різних напрямках мистецтва. Це і повітряна гімнастика, і вокальне і театральне мистецтво, і сучасна хореографія, і bally dance.
«Сподіваюся, що цей захід ми проведемо на достойному рівні і туристам він сподобається. Ми плануємо такі фестивалі проводити щорічно саме на початку або в кінці туристичного сезону, щоб продовжити його тривалість», - зазначив заступник голови ОДА Микола Маринов.
Фестиваль проводиться під патронатом голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма.