У Коблеві пройде мультифестиваль «Koblevo Freedom Fest»

У Миколаївській області вперше пройде Koblevo Freedom Fest, гостей заходу чекає насичена програма, багато музики і розваг.

Про це повідомляють організатори фестивалю.

«Сподіваюся, що цей захід ми проведемо на достойному рівні і туристам він сподобається. Ми плануємо такі фестивалі проводити щорічно саме на початку або в кінці туристичного сезону, щоб продовжити його тривалість», - зазначив заступник голови ОДА Микола Маринов.