У Кіровоградській області запроваджено "режим тиші" під час повітряної тривоги

19:22 13 червня Київ, Україна

Начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович оголосив про запровадження "режиму тиші" під час повітряної тривоги у темний час доби та під час комендантської години.



Згідно з повідомленням, опублікованим у Телеграм, Рада оборони Кіровоградської області ухвалила рішення про дотримання "режиму тиші" під час повітряної тривоги.



Відповідно до цього режиму заборонено використання сільськогосподарської техніки, виробничих установок, машин та агрегатів до закінчення тривоги.