У Кіровоградській області запроваджено "режим тиші" під час повітряної тривоги

Начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович оголосив про запровадження "режиму тиші" під час повітряної тривоги у темний час доби та під час комендантської години.
Згідно з повідомленням, опублікованим у Телеграм, Рада оборони Кіровоградської області ухвалила рішення про дотримання "режиму тиші" під час повітряної тривоги.
Відповідно до цього режиму заборонено використання сільськогосподарської техніки, виробничих установок, машин та агрегатів до закінчення тривоги.
Згідно з повідомленням, опублікованим у Телеграм, Рада оборони Кіровоградської області ухвалила рішення про дотримання "режиму тиші" під час повітряної тривоги.
Відповідно до цього режиму заборонено використання сільськогосподарської техніки, виробничих установок, машин та агрегатів до закінчення тривоги.
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