У Київському метро встановлять ще 19 дефібриляторів

12:25 18 листопада Київ, Україна

Столичний метрополітен очікує постачання 19 дефібриляторів від компанії, яка перемогла в тендері по системі Prozorro.
 
Про це повідомили в пресслужбі метрополітену у вівторок, 18 листопада.
"Участь в закупівлі взяли три компанії. Переможцем за найнижчою ціновою пропозицією стало ТОВ "ДЕФГРУП", - підкреслили у відомстві.
За словами представників КП, договір вже підписаний, а після постачання і надання необхідної документації по сертифікації, фахівці метрополітену проведуть монтаж обладнання в певних місцях.

Зазначено, що встановлення дефібриляторів в метрополітені реалізується двома програмами: Київським міським центром громадського здоров'я та проєктом громадського бюджету від команди "Реаніметро".

У пресслужбі метрополітену відзначили, що по першій програмі було закуплено 52 одиниці обладнання, яке встановили в касах станцій київського метро.
"Дефібрилятори (19 одиниць), які очікуються по другій програмі, повинні бути розміщені на платформах станцій. Місця монтажу узгоджені з авторами проєкту громадського бюджету", - уточнили в підприємстві.