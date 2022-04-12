У Київському метро встановлять ще 19 дефібриляторів

Столичний метрополітен очікує постачання 19 дефібриляторів від компанії, яка перемогла в тендері по системі Prozorro.
Про це повідомили в пресслужбі метрополітену у вівторок, 18 листопада.
За словами представників КП, договір вже підписаний, а після постачання і надання необхідної документації по сертифікації, фахівці метрополітену проведуть монтаж обладнання в певних місцях.
Зазначено, що встановлення дефібриляторів в метрополітені реалізується двома програмами: Київським міським центром громадського здоров'я та проєктом громадського бюджету від команди "Реаніметро".
У пресслужбі метрополітену відзначили, що по першій програмі було закуплено 52 одиниці обладнання, яке встановили в касах станцій київського метро.
Зазначено, що встановлення дефібриляторів в метрополітені реалізується двома програмами: Київським міським центром громадського здоров'я та проєктом громадського бюджету від команди "Реаніметро".
У пресслужбі метрополітену відзначили, що по першій програмі було закуплено 52 одиниці обладнання, яке встановили в касах станцій київського метро.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі