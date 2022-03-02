У київському метро ховаються 15 тисяч жителів столиці

14:20 02 березень Київ, Україна

На станціях київського метро зараз ховаються до 15 тисяч людей, тоді як інфраструктура розрахована до 100 тисяч людей.

Про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену.

У комунальному підприємстві нагадують, що метрополітен працює як транспорт та як укриття з першого дня війни. На станціях є вода, санвузли, проводиться постачання їжі та по можливості ліки.

Багатьом людям уже нема куди повертатися.
"Наш колектив виснажений, проте ми робимо все можливе для порятунку життя невинного цивільного населення", - повідомив директор комунального підприємства "Київський метрополітен" Віктор Брагінський.
Людей просять брати з собою теплі речі, їжу та підтримувати один одного, особливо жінок з малими дітьми та людей похилого віку.
“Зараз усі ми – одна українська родина! Ми тримаємо оборону проти найбільшого агресора у світі, віримо, що нас підтримають світові партнери та разом переможемо!” – підсумував Брагінський.
Нагадаємо, Міжнародний суд ООН 7 та 8 березня проведе слухання за позовом України проти Росії щодо порушення РФ Конвенції про запобігання злочину геноциду.