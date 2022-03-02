У київському метро ховаються 15 тисяч жителів столиці

На станціях київського метро зараз ховаються до 15 тисяч людей, тоді як інфраструктура розрахована до 100 тисяч людей.
Про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену.
У комунальному підприємстві нагадують, що метрополітен працює як транспорт та як укриття з першого дня війни. На станціях є вода, санвузли, проводиться постачання їжі та по можливості ліки.
Багатьом людям уже нема куди повертатися.
Про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену.
У комунальному підприємстві нагадують, що метрополітен працює як транспорт та як укриття з першого дня війни. На станціях є вода, санвузли, проводиться постачання їжі та по можливості ліки.
Багатьом людям уже нема куди повертатися.
Людей просять брати з собою теплі речі, їжу та підтримувати один одного, особливо жінок з малими дітьми та людей похилого віку.
Нагадаємо, Міжнародний суд ООН 7 та 8 березня проведе слухання за позовом України проти Росії щодо порушення РФ Конвенції про запобігання злочину геноциду.
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