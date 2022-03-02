У київському метро ховаються 15 тисяч жителів столиці

14:20 02 березень Київ, Україна





Про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену.



У комунальному підприємстві нагадують, що метрополітен працює як транспорт та як укриття з першого дня війни. На станціях є вода, санвузли, проводиться постачання їжі та по можливості ліки.



Багатьом людям уже нема куди повертатися. На станціях київського метро зараз ховаються до 15 тисяч людей, тоді як інфраструктура розрахована до 100 тисяч людей.Про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену.У комунальному підприємстві нагадують, що метрополітен працює як транспорт та як укриття з першого дня війни. На станціях є вода, санвузли, проводиться постачання їжі та по можливості ліки.Багатьом людям уже нема куди повертатися.

"Наш колектив виснажений, проте ми робимо все можливе для порятунку життя невинного цивільного населення", - повідомив директор комунального підприємства "Київський метрополітен" Віктор Брагінський.

Людей просять брати з собою теплі речі, їжу та підтримувати один одного, особливо жінок з малими дітьми та людей похилого віку.

“Зараз усі ми – одна українська родина! Ми тримаємо оборону проти найбільшого агресора у світі, віримо, що нас підтримають світові партнери та разом переможемо!” – підсумував Брагінський.

Нагадаємо, Міжнародний суд ООН 7 та 8 березня проведе слухання за позовом України проти Росії щодо порушення РФ Конвенції про запобігання злочину геноциду.