У київському метро пройдуть антитерористичні навчання

11:33 27 травень Київ, Україна

В ніч з 27 на 28 травня Служба безпеки України проведе антитерористичні навчання на об'єктах метрополітену

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

«У ніч з 27 на 28 травня Координаційна група Антитерористичного центру при Головному управлінні Служби безпеки України в місті Київ та Київській області за організаційної підтримки Штабу АТЦ СБУ проведе в столиці планові антитерористичні навчання», - йдеться в повідомленні.

Тренування пройдуть в нічний час в Шевченківському районі на декількох об'єктах КП «Київський метрополітен» за участю підрозділів Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС і органів державної влади.



Під час проведення навчань можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів і пішоходів, перевірка документів, що засвідчують особу.

«Закликаємо гостей і жителів столиці зберігати спокій, з розумінням поставитися до можливих обмежень і незручностей, належним чином реагувати на законні дії правоохоронців. Всі дії будуть відбуватися в рамках чинного законодавства», - сказано в повідомленні.

Також громадян просять дотримуватися правил особистої безпеки і в разі виявлення підозрілих предметів або засобів ураження, отримання інформації про наміри здійснення диверсійної і терористичної діяльності або інших протиправних дій звертатися за телефоном «гарячої лінії» ГУ СБУ в м. Київ та Київській області (044) 253 -06-71, або дзвонити на лінію 102.