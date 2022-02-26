У київському метро пройдуть антитерористичні навчання

В ніч з 27 на 28 травня Служба безпеки України проведе антитерористичні навчання на об'єктах метрополітену.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.
Тренування пройдуть в нічний час в Шевченківському районі на декількох об'єктах КП «Київський метрополітен» за участю підрозділів Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС і органів державної влади.
Під час проведення навчань можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів і пішоходів, перевірка документів, що засвідчують особу.
Під час проведення навчань можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів і пішоходів, перевірка документів, що засвідчують особу.
Також громадян просять дотримуватися правил особистої безпеки і в разі виявлення підозрілих предметів або засобів ураження, отримання інформації про наміри здійснення диверсійної і терористичної діяльності або інших протиправних дій звертатися за телефоном «гарячої лінії» ГУ СБУ в м. Київ та Київській області (044) 253 -06-71, або дзвонити на лінію 102.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі