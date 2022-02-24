У Київському ботанічному саду відкриють пам'ятник Ґанді

15:35 01 жовтень Київ, Україна

З нагоди 150-річчя від дня народження Махатми Ґанді 2 жовтня в Києві відбудеться урочисте відкриття пам'ятника.

Про це повідомляє центр комунікації КНУ імені Тараса Шевченка.

"З нагоди 150-річчя Махатми Ґанді Посольство Індії в Києві у співпраці з КНУ імені Тараса Шевченка відкриває бронзовий пам'ятник Махатми Ґанді в Ботанічному саду імені А.В. Фоміна, о 10:00, 2 жовтня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що простір навколо пам'ятника буде названо "Оазис світу" на честь філософії Махатми.

* Махатма Ґанді - індійський політичний і громадський діяч, один з керівників та ідеологів руху за незалежність Індії від Великобританії. Його філософія ненасилля (сатьяграха) вплинула на рухи прихильників мирних змін.