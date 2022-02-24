У Київському ботанічному саду відкриють пам'ятник Ґанді

З нагоди 150-річчя від дня народження Махатми Ґанді 2 жовтня в Києві відбудеться урочисте відкриття пам'ятника.
Про це повідомляє центр комунікації КНУ імені Тараса Шевченка.
Відзначається, що простір навколо пам'ятника буде названо "Оазис світу" на честь філософії Махатми.
* Махатма Ґанді - індійський політичний і громадський діяч, один з керівників та ідеологів руху за незалежність Індії від Великобританії. Його філософія ненасилля (сатьяграха) вплинула на рухи прихильників мирних змін.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі